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محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة في الكأس

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محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة في الكأس محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة في الكأس

التحرير

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قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين محمود البنا، حكمًا للقاء الأهلي وسموحة في نصف كأس .

وسيُعاون الحكم الدولي محمود البنا، كلًا من أحمد توفيق طلب، كمساعد أول، وعبد الفتاح عريشة كمساد ثان.

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ويلاقي النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، نظيره سموحة، في تمام الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، بنصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة، الفائز من مواجهة والمصري البورسعيدي، التي ستقام اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب، في نهائي البطولة يوم 15 أغسطس الجاري.

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التحرير

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