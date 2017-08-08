عبد الحفيظ: غالي أبلغني بالعرض السعودي فور تلقّيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنّ حسام غالي، لم يوقع على أي عقود مع فريق النصر السعودي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بعرض فريق النصر منذ تلقّيه.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنّ مسئولي الفريق السعودي قدّموا العرض لـ«غالي» في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه بالعرض فور تلقيه مباشرة.

وأوضح عبد الحفيظ، أنه اتفق مع «غالي» على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.

شاهد أيضا

يشار إلى أن هناك مصدر مسئول بالنادي الأهلي أكد لـ«التحرير»، أن هناك بالفعل مفاوضات جادة من جانب النصر السعودي للحصول على خدمات غالي بعد تألقه في البطولة العربية، وأن حسام البدري المدير الفني للفريق، رفض في بادئ الأمر، إلا أنه اقتنع برحيل غالي وخاصة بعد التعاقد مع هشام محمد في وسط الملعب قادمًا من مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في تمام الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، بنصف نهائي بطولة كأس مصر.