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الأهلي يجدد عقده مع «سبورتا» لمدة 3 مواسم

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الأهلي يجدد عقده مع «سبورتا» لمدة 3 مواسم الأهلي يجدد عقده مع «سبورتا» لمدة 3 مواسم

التحرير

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قال محمد رمضان، المدير التنفيذي لشركة «سبورتا» للملابس الرياضية، إنّه تم تجديد تعاقدهم مع النادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة «سبورتا» لـ«التحرير»، أن الشركة تقدمت بعرض فني ومادي من خلال المناقصة التي طرحها النادي، وتم استيفاء الشروط.

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وعن القميص الجديد للأهلي، أوضح المدير التنفيذي لسبورتا أنه كان من المفترض تصميمه منذ فترة مع جهاز الكرة للنادي، ولكن تأخير المناقصة أجلت كل هذه الأمور، مما يعني أنه سيتم البدأ فيه فور انتهاء جهاز الكرة من الانشغالات الحالية.

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التحرير

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