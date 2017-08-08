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أحمد شوبير يُثير غضب أعضاء الأهلي

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أحمد شوبير يُثير غضب أعضاء الأهلي أحمد شوبير يُثير غضب أعضاء الأهلي

التحرير

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انتابت حالة من الغضب الشديد أعضاء الأهلي، بسبب الهجوم غير المبرر على إدارة النادي بعد إعلانها إقامة التصويت على لائحة النظام الأساسي يومي 25 و26 أغسطس الجاري، في مقري النادي بمدينة نصر والجزيزة على الترتيب.

وتساءل أعضاء أهلي مدينة نصر عن السر وراء إصرار الإعلامي أحمد شوبير، بالمطالبة منعهم من التصويت هم وأعضاء الشيخ زايد خاصة أنه أهلاوي وعضو من أعضاء النادي، كان المفترض أن يفخر بأن مجلس الإدارة يسعى لوضع لائحة نظام أساسي خاصة بالنادي.

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ويرى أعضاء أهلي مدينة نصر أن أولاد الأهلي ومجالس إدارته الحالية والسابقة عليهم أن يتكاتفوا لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية التي تنتهج فيها الإدارة الحالية تجربة على غرار الانتخابات البرلمانية التي أقيمت على يومين وانتخابات الرئاسة التي أقيمت على ثلاثة أيام.

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التحرير

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