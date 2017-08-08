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بالفيديو-4 طرق لتناول المانجو ..وخبيرة ايتيكيت تنصح"لا تأكلها خارج المنزل"

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مصراوي Masrawy

-4 طرق لتناول المانجو ..وخبيرة ايتيكيت تنصح"لا تأكلها خارج المنزل"

01:52 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

خبيرة اتيكيت توضح طريقة المانجو.. وهذه أسهل الطرق

كتبت- هاجر حاتم:

 

"الأكلة اللي مبتتاكلش غير في البانيو"، جملة رددها  الفنان الراحل فؤاد المهندس عندما تم سؤاله عن اكلاته المفضلة والغريبة، غالباً ما يُعرف  عن المانجو انها الثمرة التي يضعف أمامها المرء حتى انه يفقد "برستيجه" عند تناولها، خاصةً عندما تبدأ قطراتها في الوصول من الكفين الى المرفقين، ويتسائل البعض هل هناك ايتيكيت او طرق سهلة لتقطيعها؟ 

لهذا أوضحت خبيرة الاتيكيت إيمان عفيفي لـ "مصراوي" أن اتيكيت تناول المانجو يتحدد بالمحيطين حولنا، فلطالما نجلس بمفردنا أو مع الأقارب والأصحاب، يمكن تناول المانجو كيفما شئنا دون حرج.

ولكن كشفت "عفيفي" أنه في حالة وجود غرباء كالعزائم الكبيرة، يتم تقطيع المانجو على شكل مكعبات، "مثل الفيديو المرفق"، وتقدم في "بولة" صغيرة، وتؤكل بالملعقة، وإذا لم يكن هناك خيار سوى الثمرة الكاملة منها" لا يفضل تناولها، ويتم اختيار فاكهة أخرى.

وفي هذا الفيديو نستعرض لك 4 طرق سهلة لتقطيع المانجو.

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مصراوي Masrawy

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