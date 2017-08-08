«سياحة المستثمرين»: شواطئنا كانت مؤدبة بدون حجاب (فيديو)

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علق سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، على ظاهرة المايوه الشرعي، قائلا: "شواطئنا زمان كانت مؤدبة بدون حجاب، وكله كان بيستخدم المايوه العادي".

أضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "مصر في الماضي لم يكن بها حديث حول منع ارتداء الحجاب أو المايوه الشرعي في الفنادي السياحية، لكن هناك مستجدات على الظروف المجتمعية والسياسية المصرية هي سبب انتشار اللغط في هذا الأمر".

وتابع: "الناس في حفلات أم كلثوم وشواطئ إسكندرية ماكانش حد بيبص لحد، ليه ماسكين إن هو ده الدين واللبس المحترم، علينا الالتزام بقوانين الفندق لو منع المايوه الشرعي".

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وذكر: "لن يكون متاحا تحليل القماشة التي تم صناعة المايوه منها حتى يتم السماح لواحدة بدخول الفندق ومنع أخرى، أنا مراتي محجبة وبتدخل بسين كله ستات لابسة مايوه".