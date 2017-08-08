«المحافظين» يدرس الدفع بمرشح فى الانتخابات التكميلية على مقعد «هيرقل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رفعت شكيب، أمين حزب المحافظين بمحافظة سوهاج، إن الحزب يدرس الدفع بمرشح فى الانتخابات التكميلية بدائرة جرجا بسوهاج بعد وفاة النائب هرقل وفقى مرشح الدائرة السابق.

وتابع "شكيب" أن أمانة سوهاج تدرس السيرة الذاتية لثلاث مرشحين، وسوف ترفع تقريرها الي الأمانة العامة للحزب لتحديد جدوى عرضه على المكتب السياسي.

شاهد أيضا

يذكر أن مقعد النائب هرقل وفقي في دائرة مركز ومدينة جرجا في محافظة سوهاج بات شاغرا بعد وفاته عن عمر يناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض، وفى هذا الصدد فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بإجراء الانتخابات التكميلية في حال خلو أي مقعد بمجلس النواب، خاصة أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدر بعد.

