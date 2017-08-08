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وزير النقل: تعاقدنا مع وزارة الدفاع لإدارة طريق بنها الحر بعد افتتاحه

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وزير النقل: تعاقدنا مع وزارة الدفاع لإدارة طريق بنها الحر بعد افتتاحه وزير النقل: تعاقدنا مع وزارة الدفاع لإدارة طريق بنها الحر بعد افتتاحه

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، تعاقدت مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لإدارة وتشغيل طريق "شبرا - بنها" الحر، بعد انتهاء تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح وزير النقل، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء بطريق شبرا/ بنها الحر بحضور أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، أن الشركة الوطنية ستدير الطريق الجديد لصالح الهيئة مقابل 40% من إيرادات الرسوم والإعلانات، لافتا إلى أن العقد ينص على أن تحصل هيئة الطرق على 60% من إيرادات الطريق التى ستحصلها الشركة الوطنية.

وأضاف وزير النقل أن الشركة الوطنية أثبتت نجاحها فى الطرق التى تولت إدارتها وتشغيلها واستثمارها، من خلال زيادة ومضاعفة حصيلة إيراداتها، بالأخص إعلانات الطرق، مثلما فعلت مع طريق "القاهرة/الإسكندرية".
 

 

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التحرير

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