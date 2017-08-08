أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالأرقام.. «السياحة العالمية»: مصر استعادت 41% من الحركة بـ8 ملايين سائح

Google+ Print
بالأرقام.. «السياحة العالمية»: مصر استعادت 41% من الحركة بـ8 ملايين سائح بالأرقام.. «السياحة العالمية»: مصر استعادت 41% من الحركة بـ8 ملايين سائح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إن منطقة الشرق الأوسط عادت منافسا قويا في جذب الحركة السياحية حول العالم، خلال النصف الأول من عام 2017، حيث زادت الحركة الوافدة إليها بنسبة 10%، بينما زادت إلى إفريقيا بنسبة 8%، وأوروبا 6%، وظلت آسيا والمحيط الهادئ 6%، والأمريكتين 4%، ما يعد نموا قويا.

2016-636118658138684107-868_main

وأعلنت المنظمة، في أحدث إحصائياتها، أن عدد السائحين حول العالم زاد بنسبة 6%، في الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ثقة رجال الأعمال أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان فيما يخص الاستثمار في السياحة، وأدى النمو المستدام في معظم الوجهات الرئيسية والانتعاش المطرد في بلدان أخرى، إلى تحقيق نتائج إيجابية بشكل عام، فقد استقبلت المقاصد السياحية نحو 369 مليون سائح في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، أي بزيادة 21 مليونًا عن نفس الأشهر من عام 2016 "+ 6%"، وفقًا لآخر مقاييس السياحة العالمية للمنظمة، وفي الفترة من يناير إلى إبريل سافر نحو 28% من سائحي العام، حيث يغطي فصل الشتاء نصف الكرة الشمالي، ويقضون موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي، وكذلك السنة الصينية الجديدة وعطلات عيد الفصح، التي تشكل مؤثرا قويا على الحركة، وبالطبع كانت وتونس من أكثر البلدان زيارة.

01-28-2012talebrifai

شاهد أيضا

طالب الرفاعي، أمين منظمة السياحة العالمية، قال: «إن الوجهات التي تأثرت بالأحداث السلبية خلال عام 2016 ظهرت لديها علامات واضحة على الانتعاش في فترة قصيرة جدا من الزمن، وهذه أخبار مبشرة، ونحن نحتفل عام 2017 بالسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، فإننا نرحب بالتنمية المستمرة للسياحة ونذكر بأن النمو يأتي بمسئولية متزايدة لضمان أن السياحة يمكن أن تسهم في الاستدامة في الركائز الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وتابع: «الشرق الأسوط رغم الصراعات التي يشهدها، كان الوجهة الأولى المفضلة بالنسبة للسائحين الهاربين من الصقيع في الجزء الشمالي والجنوبي من الأرض، واحتلت مصر المقدمة -إفريقيا- بنحو 41% من إجمالي الحركة، تلتها تونس 36%، والمغرب 23%، فيما احتلت دبي المقدمة -آسيويا- وتلتها شواطئ إسرائيل، كما نتوقع أن تحصد مصر نحو 8 ملايين سائح هذا العام، بفارق 2 مليون سائح عن العام الماضي الذي تلا سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015».

وأكد الرفاعي، أن نسبة توافد الجنسيات الجديدة وأهمها أوكرانيا وأذربيجان والجمهوريات الإسلامية، علاوة على الزيادة الألمانية والأمريكية والإيطالية، شكلت نحو 51% من نسبة التوافد العامة لمصر، وقال: «نحتفل حاليا بعام 2017 بوصفه السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل، وذلك يعد اعترافا واضحا بأهمية إسهام السياحة المستدامة في التنمية والسلام والازدهار».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري