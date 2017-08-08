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الصيادلة: الصحة توزع أدوية فيروس سي منتهية الصلاحية (فيديو)

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الصيادلة: الصحة توزع أدوية فيروس سي منتهية الصلاحية (فيديو) الصيادلة: الصحة توزع أدوية فيروس سي منتهية الصلاحية (فيديو)

التحرير

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استنكر الدكتور أحمد دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، توصيف الخلاف بين وزارة الصحة والنقابة بـ"الحرب"، موضحا أن الأمر عار من الصحة.

قال دومة خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "النقيب محيي عبيد وصلته عبوات منتهية الصلاحية منتشرة في السوق من دواء لعلاج فيروس سي، وتُباع للمواطنين".

وتابع: "نقابة الصيادلة تؤكد أن الدواء الخاص بفيروس سي داخل المستشفيات آمن تمامًا، والنقابة عالجت أعضاءها بنفس هذا العلاج، فالأمر لا علاقه له بالبلبلة والتشكيك"، مشيرا إلى أن مهمة النقابة نقل ما يدور في سوق الدواء، والتأكد من كل شيء خاطئ يخص المنظومة.

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وذكر: "متحدث وزارة الصحة، خالد مجاهد، اتهم نقيب الأطباء محيي عبيد بالكذب، والإساءة لوزارة الصحة، وهدد بتقديم بلاغ ضده للنائب العام"، قائلا: "عندنا حالة وواقعة معينة بخصوص دواء فاسد، وإحنا حرصا منا على سلامة المريض تقدمنا بالبلاغ للنائب العام".

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التحرير

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