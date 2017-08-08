نائب: توقيع اتفاقية مع 5 شركات خاصة لصرف علاوة «بداية»

التحرير

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قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة القوي العاملمة مع 5 شركات لصرف علاوة القطاع الخاص مجرد بداية، وستنضم شركات أخرى إليها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى عدم إمكانية إلزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية حتى الآن لعدم وجود قانون يلزمها بذلك.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن مجموعة من نواب لجنة القوى العاملة اتفقوا على سن تشريع سيتم تقديمه بداية دور الانعقاد الثالث لإلزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية للعمال مثلهم مثل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن ذلك الأمر لن يحل إلا بإصدار قانون، وأن الطرق الودية لا يمكن أن تلزم كل الشركات.

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كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت توقيعها 5 اتفاقيات عمل جماعية، أمس، مع 5 شركات فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان صرف علاوة القطاع الخاص 10%، بواقع حد أدنى 165 جنيها و330 حدا أقصى، وتحسين بيئة وظروف العمل، فى حضور رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.

