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آمنة نصير: وصف المايوه بـ«الشرعي» استهانة

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آمنة نصير: وصف المايوه بـ«الشرعي» استهانة آمنة نصير: وصف المايوه بـ«الشرعي» استهانة

التحرير

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استنكرت آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة الإسلامية، وصف المايوه بـ"االشرعي"، قائلة إنها ترفض تلقيب المايوه بالشرعي والآخر غير الشرعي، لكون هذا الأمر يعد نوعا من الاستهانة بكلمة الشريعة.

أضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "من الثقافات الوافدة إلينا من بعض المتشددين من دول الجوار للأسف تعمقت في مساجدنا ومن يتصدون للخطاب الديني"، موضحة أن المصريين أصبح لديهم مرض الوصاية رغم قول الله تعالى في الإيمان به "من شاء فليؤمن".

وتابعت: "والله عيب علينا، يجب أن ندرك أن هناك حرية للإنسان، يجب أن تترك له حتى يحاسبه الله على أساسها".

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التحرير

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