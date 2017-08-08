إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم لتناولهم وجبة فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تعرض 7 أشخاص من أسرة واحدة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتسمم أسرة مكونة من 7 أشخاص نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة وهم "زين عبدالرحيم مصطفى" 40 عامًا، و"أم هاشم عبدالرحيم" 35 عامًا، و"مصطفى زين" 12 عامًا، و"أميرة زين" 10 سنوات، و"أشرف زين" 13 عامًا، و"أحمد زين" 3 سنوات، و"حنان زين" 7 سنوات، وجميعهم مقيمين قرية الأنصار بمركز القوصية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحالتهم متوسطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.