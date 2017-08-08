وكيل "صحة المنوفية": رفع حالة الطوارئ عقب استشهاد أميني شرطة

المنوفية - مروة فاضل:

تجمهر المئات من أهالي مدينة قويسنا، وبركة السبع بالمنوفية، أمام مستشفى قويسنا المركزي، اليوم الثلاثاء، عقب استشهاد أميني شرطة في حملة أمنية لضبط مطلوبين جنائيين، بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى بالإضافة لرفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى بركة السبع العام.

وأضافت سرور، أنه لاصحة لما أشيع عن إصابة رئيس مباحث مركز بركة السبع، وأن الحادث أسفر عن استشهاد اثنين من أمناء الشرطة.