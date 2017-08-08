أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل "صحة المنوفية": رفع حالة الطوارئ عقب استشهاد أميني شرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل "صحة المنوفية": رفع حالة الطوارئ عقب استشهاد أميني شرطة

01:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

رفع حالة الطوارئ عقب استشهاد أميني شرطة

المنوفية - مروة فاضل:

تجمهر المئات من أهالي مدينة قويسنا، وبركة السبع بالمنوفية، أمام مستشفى قويسنا المركزي، اليوم الثلاثاء، عقب استشهاد أميني شرطة في حملة أمنية لضبط مطلوبين جنائيين، بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى بالإضافة لرفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى بركة السبع العام.

وأضافت سرور، أنه لاصحة لما أشيع عن إصابة رئيس مباحث مركز بركة السبع، وأن الحادث أسفر عن استشهاد اثنين من أمناء الشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشهاد أميني شرطة وإصابة 3 آخرين في مداهمة وكر مخدرات بالمنوفية

    أخبار

  • مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة في المنوفية

    أخبار

  • إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر انقلاب سيارة جنوبي بورسعيد

    أخبار

  • بالصور- وقف الملاحة النهرية بالأقصر بعد انفصال 3 جزر بنهر النيل

    أخبار

إعلان

2889b79af7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية