أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

01:51 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي حركة السفن 24 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 أخرى، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما سجل الميناء أيضًا، دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 2 أخرى.

وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

    أخبار

  • "مميش" يدشن حملة "مدن القناة خالية من فيروس سي"

    أخبار

  • بالصور.. تجميع أجزاء كوبري "نمرة 6" العائم للربط بين ضفتي القناة

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع عامة

    أخبار

إعلان

b2b109dc22.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية