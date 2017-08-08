موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي حركة السفن 24 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 أخرى، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما سجل الميناء أيضًا، دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 2 أخرى.

وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.