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منظومة جديدة لجمع القمامة المنزلية مقابل اشتراك شهري في أسيوط

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مصراوي Masrawy

منظومة جديدة لجمع القمامة المنزلية مقابل اشتراك شهري في أسيوط

01:49 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

منظومة جديدة لجمع القمامة المنزلية مقابل اشتراك شهري في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

عقدت المهندسة هويده الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية القائمة بالقرى والتي تقوم بجمع القمامة بالقرى المتواجدة فيها.

وحضر الاجتماع المهندس ماركو عزمي، الخبير الوطني بالمشروع الألماني لجمع المخلفات، ونواب رئيس المركز، ومساعدي رئيس المركز رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بقرى المركز.

وجرى الاتفاق على المنظومة الجديدة لجمع القمامة من المنازل مقابل اشتراك شهري 10 جنيهات، ويتم تجميعها من أمام المنزل بواسطة تمويل من الدولة بتوفير تروسيكلات للجمعيات الأهلية، تقوم بجمع القمامة من أضيق الشوارع بالمدينة وبالقرى ويتم تفريغ القمامة بواسطة القلابات بمصنع إنتاج السماد العضوي بقرية المنشأة الكبرى.

ويتم تجميعها بالاتفاق على إبرام بروتوكولات بين الدولة والجمعيات الأهلية بالمدينة وفي قرى "فزارة - التتالية - بلوط - مير ".

وسيجرى معاينة القرى الأربعة التي تم اختيارها لتطبيق المنظومة بها من قبل مجموعة من الخبراء بوزارة البيئة وخلال الفترة القادمة سيتم تطبيق هذه المنظومة على جميع قرى المركز.

وقالت المهندسة هويده، إن التجربة ستساعد في التخلص من القمامة وتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة ونجاح التجربة سيساعد في تعميمها على المركز بالكامل.

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مصراوي Masrawy

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