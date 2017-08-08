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بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن بورسعيد

01:48 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن بورسعيد

اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن المحافظة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، على حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمحافظة بورسعيد، التي اعتمدها اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن المحافظة.

وشملت الحركة، إلحاق عدد من الضباط المنقولين حديثًا للمديرية بعدة جهات ومنهم: العميد طارق عبد الحميد عبد العزيز، مدير إدارة تأمين الطرق، والعميد حسين السيد محمد يوسف، مدير إدارة التفتيش، والعقيد عبد الرحمن محي الدين محمد، مأمور لقسم شرق التفريعة ندبًا، والعقيد أحمد محمد صلاح الدين، مأمور لقسم شرطة المناخ ندبًا، والمقدم سامح رؤوف محمد صالح، مأمور لقسم شرطة بور فؤاد أول ندبًا.

كما تضمنت الحركة، تحريك عدد من الضباط ومنهم: العميد مدحت أحمد عبد الرحيم، مأمور لقسم شرطة الشرق، والعميد محمد محمد إبراهيم مصطفى، مأمور لقسم شرطة الزهور، والعقيد خالد على محمد كساب، مأمور لقسم شرطة الضواحي، والعقيد محمد عبد المنعم بصلة، مدير لإدارة المرور، والعقيد محمد أحمد على خضير، مأمور لقسم شرطة العرب، والعقيد أحمد فؤاد حسن عبد السلام، مأمور قسم شرطة الجنوب ندبا، والمقدم خالد جمال أمين، مأمور لقسم شرطة بور فؤاد ثاني ندبًا.

كما جرى إلحاق ضباط البحث المنقولين للمديرية بعدة جهات ومنهم: العميد ماجد أحمد أحمد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم وائل محمد محمود، رئيسًا لقسم تنفيذ الأحكام.

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مصراوي Masrawy

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