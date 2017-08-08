ربة منزل تتهم زوجها وعمه بإجهاضها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

اتهمت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، زوجها، وعمه بالاعتداء عليها بالضرب وإجهاضها، بمحل إقامتها بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، بسبب الخلافات الأسرية.

تبلغ لمركز شرطة الدلنجات اليوم الثلاثاء، من المستشفى العام بوصول "آمنة .ض.أ" 19 عامًا ربة منزل، مصابة بحالة إجهاض، وبسؤالها اتهمت كلاً م : زوجها "قدري .ع.ي" 26 عامًا، عامل، وعم زوجه ا "عبدربه .ي.إ" 62 عامًا، عامل زراعي، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إجهاضها للسبب المذكور.

ونجح ضباط وحدة مباحث المركز في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.