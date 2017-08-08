ربة منزل تتهم زوجها وعمه بإجهاضها في البحيرة
ربة منزل تتهم زوجها وعمه بإجهاضها في البحيرة
01:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
أرشيفية
البحيرة – أحمد نصرة:
اتهمت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، زوجها، وعمه بالاعتداء عليها بالضرب وإجهاضها، بمحل إقامتها بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، بسبب الخلافات الأسرية.
تبلغ لمركز شرطة الدلنجات اليوم الثلاثاء، من المستشفى العام بوصول "آمنة .ض.أ" 19 عامًا ربة منزل، مصابة بحالة إجهاض، وبسؤالها اتهمت كلاً م : زوجها "قدري .ع.ي" 26 عامًا، عامل، وعم زوجه ا "عبدربه .ي.إ" 62 عامًا، عامل زراعي، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إجهاضها للسبب المذكور.
ونجح ضباط وحدة مباحث المركز في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة بالبحيرة
-
محبوس يقتل زميله بـ"كتر" داخل حجز مركز دمنهور
-
ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في البحيرة
-
التنقيب عن الآثار بالبحيرة.. حلم الثراء السريع ينتهي بمأساة
إعلان
إعلان