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ضبط هارب من المؤبد في قضية "قسم مطاي" أثناء تواجده بمحكمة المنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من المؤبد في قضية "قسم مطاي" أثناء تواجده بمحكمة المنيا

01:32 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت سلطات أمن المنيا، متهمًا هاربًا صدر ضده حكم بالمؤبد في وقائع اقتحام مركز شرطة مطاي، وما رافقها من عنف وإرهاب.

وكشفت مصادر أمنية بالمنيا، أن المتهم ضُبط بعد دقائق من صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد، ضمن 396 متهمًا نطق محكمة جنايات المنيا بحكمها عليهم في نفس القضية، أمس الاثنين.

وأقر المتهم أنه تسلل لبهو مجمع محاكم المنيا، متخفيًا، بغرض الاطمئنان على الحكم الذي كان يترقب صدوره وموقفه منه، وكان يخطط للهرب مجددًا بعد علمه بإدانته بالسجن المؤبد.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بضبط المقدم معتز البدوي، رئيس مباحث الترحيلات، "علي حسان محمد"، مقيم بقرية أبو عزيز بمطاي، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، قضت، أمس الاثنين، بالإعدام شنقا بحق 12 متهمًا، وبراءة 238 متهمًا في القضية المذكورة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ119 آخرين، ومتهمين اثنين بالسجن 10 سنوات لكل منهما، واعتبار الحكم الصادر بالإعدام ضد 21 متهمًا "هاربين" في أبريل 2014 ما زال قائمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد 4 متهمين بسبب الوفاة.

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