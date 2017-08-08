المؤبد لعامل وبراءة 4 آخرين في أحداث قرية محلة "أبوعلي" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "أيمن عبدالباسط إبراهيم الزويكي"، 36 عامًا، عامل، ويقيم بقرية محلة أبو علي، دائرة مركز شرطة دسوق، حضوريًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، في واقعة أحداث المشاجرة بين عائلتي "الزويكي"، و"براغيت"، بقرية محلة أبو علي، وارتكابه واقعة قتل 3 أشخاص، والشروع في قتل الرابع، فيما يعرف بأحداث "محلة أبو علي".

وقضت المحكمة، حضوريًا ببراءة كلًا من شقيقي المتهم الأول المذكور، "محمد"، 30 عامًا، حلواني، و"إبراهيم"، 29 عامًا، سائق، ووالدهم "عبدالباسط إبراهيم محمد الزويكي"، 58 عامًا، سائق، و"محمد عبدالعزيز إبراهيم محمد الزويكي"، 33 عامًا، حلواني، ويقيمون بقرية محلة أبو علي، دائرة مركز شرطة دسوق، من تلك القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، في أحداث القضية رقم 26682 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3582 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهمين المذكورين، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، بأنهم في يوم 11 / 9 / 2016، بقرية محلة أبو علي، دائرة مركز شرطة دسوق، قتلوا المجني عليهم كلًا من "حسني عبده يوسف براغيت"، و"حسني السيد أحمد براغيت"، و"إبراهيم محمد علي الدسوقي النجار"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وعقدوا العزم وبيتوا النيه على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض، سلاح أبيض سكين، وأدوات عبارة عن عصي، وشوم، وماسورة حديد، وأعدوا كمينًا للمجتني عليهم المذكورين، بالمكان الذي أيقنوا بمرورهم به، وما إن ظفروا بهم، حتى تعدوا عليهم ضربًا بأدواتهم، بينما سدد لهم المتهم الأول طعنات لكلًا منهم، من سلاح أبيض "سكين"، كان بحيازته، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم.

وشرعوا في قتل المجني عليه "حسام حسني عبده يوسف براغيت"، نجل المجني عليه الأول، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم، وبيتوا النية على قتله، من خلال الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، والعصي، والشوم، وماسورة حديدية، علاوة على حيازتهم سلاح أبيض سكين، وأدوات عصى، وشوم، وماسورة حديد، استعملوها في الواقعة، دون مسوغ قانوني.