السلطات الباكستانية تعثر على آثار لمتفجرات في موقع انفجار لاهور

إسلام آباد (د ب أ)

أعلنت السلطات الباكستانية المعنية بالتحقيق في حادث انفجار شاحنة، مساء أمس الاثنين، في لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي البلاد، أنها أحرزت تقدما في التحقيق، حيث اكتشفت وجود آثار لمتفجرات وأجهزة تفجير في موقع الانفجار.

وأفادت محطة "جيو" التليفزيونية الباكستانية بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 33 آخرين، فيما ذكرت صحيفة "دون" الاخبارية من ناحية أخرى أن الانفجار أسفر عن إصابة 46 شخصا ولم يسفر عن وقوع قتلى.

ونقلت "جيو" عن مصادر القول، إن المحققين يعتقدون أنه قد تم تخزين حوالي 80 كيلوجراما من المتفجرات في الشاحنة التي تردد أنها كانت تنقل فاكهة، والتي انفجرت بسبب الرطوبة في الهواء.

ويعتقد المحققون أن الشاحنة كانت تقوم بنقل المتفجرات إلى مكان اخر، بغرض استخدامها في عمل إرهابي.

ولم تعرف السلطات بعد هوية سائق الشاحنة أو لوحة الارقام الخاصة بها أو رقم محركها.

وقد دُمرت الشاحنة تماما في الانفجار، بينما أصيب المبنى المجاور ايضا بأضرار.

وفى وقت سابق من الشهر الماضي ، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا في هجوم انتحاري في منطقة فيروزيبور بمدينة لاهور. وكان المهاجم الانتحاري قد استهدف مجموعة من رجال الشرطة.