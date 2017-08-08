رفضت التمثيل مع أحمد زكي| بعد 40 عامًا.. أين اختفت طفلة «الحفيد»؟

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طفلة شقية استطاعت أن تأسر قلوب الكثيرين بجمالها وخفة دمها، خاصة بشخصية "هالة" في فيلم "الحفيد"، وتنبأ لها الكثيرون بمستقبل كبير في السنيما المصرية، ولكنها وبشكل مفاجئ اختفت عن الأضواء.

عادت ميرفت على "طفلة الحفيد" بعد غياب فترة طويلة عن الأضواء تجاوزت نحو 43 عاما، لتظهر من جديد عبر شاشات الفضائيات، مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، لتتحدث عن مشوارها الفني القصير، وأسباب ابتعادها عن التمثيل، ونرصد أبرز التصريحات خلال التقرير التالى..

أسباب قرارها المفاجئ بالاعتزال

كشفت "ميرفت" عن أسباب قرارها المفاجئ بالاعتزال والابتعاد عن المجال الفني، بأنه كان رغبة في التفرغ لدراستها، حيث إنها كانت تذاكر أثناء وجودها داخل الاستوديو، وكانت تأتى من المدرسة إلى الاستوديو للتصوير قبل العودة إلى المنزل.

حياتها الشخصية

أما عن حياتها فقد أنهت "ميرفت" دراستها الجامعية بجامعة عين شمس وحصلت على بكالوريوس التجارة، وهي الآن أم لولدين هما عبد الرحمن وعلي، في مرحلة التعليم الجامعي.

كواليس «الحفيد»

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روت ميرفت كواليس تصوير فيلم "الحفيد"، وخوفها في البداية من الكاميرا، حتى اعتادت الأمر، وأنه في وقت الراحة من التمثيل كانت وزملاؤها الصغار في الفيلم مشاغبين كأي أطفال يتجمّعون في مكان واحد ولا يتم السيطرة عليهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا أشقياء جدا في الاستوديو أثناء التصوير، وأن كريمة مختار كانت "أمًّا" لهم في التصوير وخارجه.

وأضافت أنها حتى الآن يتذكرها الناس، ولكن الناس يظنون أن "البنت اللي مثلت في فيلم الحفيد صغيرة ماكبرتش".

أعمال رفضتها بعد «الاعتزال»

قالت ميرفت على إنها بعد توقفها عرض عليها المشاركة في العديد من الأعمال، ولكنها رفضت، مشيرة إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يضغط عليها من أجل العودة إلى الفن مرة أخرى، وبخاصة أن آخر عمل فني لها في هذا المجال كان مسلسلا جمعها بـ"زكي".

مجمل أعمالها في 6 سنوات

أوضحت ميرفت على أنها عملت في الفن لمدة 6 سنوات فقط، بين سن الخامسة والثانية عشرة، في ستة أفلام ومسلسل واحد، أبرزها "الحفيد، يا رب توبة، شوف سكر بتعمل إيه، غابة من السيقان، والحب الأول والأخير، وإلا الدمعة الحزينة".