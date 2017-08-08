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مقتل وإصابة 14 جندياً يمنيا في انفجار سيارة مفخخة جنوب البلاد

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 14 جندياً يمنيا في انفجار سيارة مفخخة جنوب البلاد

01:33 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 14 جندياً يمنيا في انفجار سيارة مفخخة جنوب البلاد

أرشيفية

صنعاء ( د ب أ)

أفادت مصادر أمنية يمينة اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، وإصابة نحو 11 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت معسكرا لهم بمحافظة ابين، جنوبي اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً للجيش قرب اللواء 103 في منطقة حجين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود واصابة نحو 11 آخرين.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، كما لم تصدر السلطات الرسمية بيانا رسمياً حول ذلك.

يذكر أن عناصر تنظيم القاعدة قد نفذوا مؤخراً عدة هجمات استهدفت مسؤولين وجنودا في عدة مناطق بمحافظة أبين، مخلفة خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

وكانت الولايات المتحدة قد كثفت ضرباتها الجوية بطائرات أمريكية من دون طيار على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في أبين ومحافظات يمنية أخرى، منذ تولي دونالد الرئاسة ، في اطار "مكافحة الارهاب".

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مصراوي Masrawy

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