وزيرة الدفاع الألمانية تشيد بالسماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة قونيا التركية

برلين (د ب أ)

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بالسماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة "قونيا" العسكرية التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنه لحل جيد أن يتم السماح لبرلمانيين ألمان بالزيارة حاليا تحت مظلة الناتو".

وتابعت الوزيرة الاتحادية قائلة: " االطلعات الجوية التي تنطلق من قونيا هي مهمة الناتو، وطائرات (نظام الإنذار المبكر والمراقبة الألماني المحمول جوا) /أواكس/ هي قدرة الحلف. لذا من الصائب أن الناتو تولى مهمة تنظيم زيارة برلمانيين بالحلف إلى قونيا".

يشار إلى أنه من المقرر أن يزر سبعة نواب ألمان قاعدة قونيا تحت قيادة روز جوتنمولر نائبة الأمين العام لحلف الناتو في يوم 8 أيلول/سبتمبر القادم.

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت بعد وساطة الحلف.

وكانت تركيا قد أجلت في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي زيارة برلمانيين ألمان لجنود الجيش الألماني في قونيا إلى أجل غير مسمى، وبررت ذلك حينها بتوتر العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الناتو يدعم مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انطلاقا من قاعدة قونيا بطائرات نظام الإنذار والمراقبة الألماني المحمول جوا "أواكس". ويتمركز في القاعدة تسعة جنود ألمان.

وأكدت فون دير لاين في تصريحاتها لـ (د.ب.أ) أنه لابد أن يكون متاحا بشكل أساسي أن يُسمح لبرلمانيين بزيارة القوات الألمانية المتمركزة في الخارج، قالت: "إنها أيضا مسألة احترام متبادل داخل الناتو".

وشددت على ضرورة أن تُظهر تركيا نفسها الاحترام الذي تتوقعه من ألمانيا، وقالت: "يتعين علينا التركيز على مكافحة الإرهاب الإسلامي. إن ذلك في مصلحة تركيا أيضا".