أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جوارديولا يسعى لضم نجم برشلونة خلال «الميركاتو» الجاري

Google+ Print
جوارديولا يسعى لضم نجم برشلونة خلال «الميركاتو» الجاري جوارديولا يسعى لضم نجم برشلونة خلال «الميركاتو» الجاري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، استفسر عن إمكانية ضم لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أنّ مساعي جوارديولا في جلب بوسكيتس الذي لعب تحت قيادته خلال تدريب الفريق الكاتالوني، للفريق السماوي، قد تفشل نظرا لحاجة برشونة إليه، بعدما فقد الأخير نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

شاهد أيضا

يذكر أن أن هناك  تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ظهير برشلونة سيرجي روبيرتو، علما بأن اللاعب حصل أيضا على اهتمام تشيلسي وموناكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء