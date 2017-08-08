جوارديولا يسعى لضم نجم برشلونة خلال «الميركاتو» الجاري

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، استفسر عن إمكانية ضم لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أنّ مساعي جوارديولا في جلب بوسكيتس الذي لعب تحت قيادته خلال تدريب الفريق الكاتالوني، للفريق السماوي، قد تفشل نظرا لحاجة برشونة إليه، بعدما فقد الأخير نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

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يذكر أن أن هناك تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ظهير برشلونة سيرجي روبيرتو، علما بأن اللاعب حصل أيضا على اهتمام تشيلسي وموناكو.