روما يستبعد ضم رياض محرز

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ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي روما، استبعد ضم الجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي، نظرًا لرفض الثعالب الاستغناء عنه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ روما، وجه بوصلته نحو لوكاس فاسكيز، مهاجم ريال مدريد، لافتة إلى أن النادي مستعد لدفع 35 مليون يورو، لشراء لاعب الريال.

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وأوضحت الصحيفة، أنَّ المدير الرياضي لروما، رامون رودريجيز "مونشي"، يضع عينه على لاعبين آخرين في الدوري الإسباني، بينهم المغربي منير الحدادي، لاعب برشلونة.

كان اسم الحدادي مطروحًا للتعاقد معه، لكن بعد رحيل نيمار عن النادي الكتالوني يرى روما أنَّ بيعه بات مستبعدًا في الوقت الحالي، كما هناك خيار آخر لروما، يتمثل في صامويل كاستييخو لاعب فياريال.