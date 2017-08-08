أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
وصول 250 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية -
ملاعب ONsport - عمرو جمال يغادر إلى جنوب إفريقيا للإنضمام لبيدفيست -
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

روما يستبعد ضم رياض محرز

Google+ Print
روما يستبعد ضم رياض محرز روما يستبعد ضم رياض محرز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي روما، استبعد ضم الجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي، نظرًا لرفض الثعالب الاستغناء عنه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ روما، وجه بوصلته نحو لوكاس فاسكيز، مهاجم ريال مدريد، لافتة إلى أن النادي مستعد لدفع 35 مليون يورو، لشراء لاعب الريال.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة، أنَّ المدير الرياضي لروما، رامون رودريجيز "مونشي"، يضع عينه على لاعبين آخرين في الدوري الإسباني، بينهم المغربي منير الحدادي، لاعب برشلونة.

كان اسم الحدادي مطروحًا للتعاقد معه، لكن بعد رحيل نيمار عن النادي الكتالوني يرى روما أنَّ بيعه بات مستبعدًا في الوقت الحالي، كما هناك خيار آخر لروما، يتمثل في صامويل كاستييخو لاعب فياريال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء