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انطلاق محاكمة وزير روسي سابق في اتهامات بالفساد

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مصراوي Masrawy

انطلاق محاكمة وزير روسي سابق في اتهامات بالفساد

01:25 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

انطلاق محاكمة وزير روسي سابق في اتهامات بالفساد

أليكسي أوليوكايف

موسكو (د ب أ)

انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق أليكسي أوليوكايف في اتهامات بالفساد، في قضية هي الأولى من نوعها التي تتعلق بمحاكمة وزير بجريمة في تاريخ روسيا ما بعد العهد السوفييتي.

وكان تم اعتقال أوليوكايف في مكتبه في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي بينما كان يتقاضى رشوة مليوني دولار مقابل الموافقة على بيع حصة الدولة المسيطرة في شركة "باش نفط" النفطية لشركة "روس نفط" التي تسيطر عليها أيضا الدولة.

وكان أوليوكايف عارض البيع، واعترض على استحواذ شركة تسيطر عليها الدولة على أخرى تحت ستار حملة خصخصة.

ويواجه أوليوكايف في إطار الاتهامات عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن روس نفط هي أكبر شركة نفطية في روسيا ويديرها حاليا إيجور سيتشن المعروف بأنه من الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.

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مصراوي Masrawy

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