بعد وساطة الناتو.. السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة قونيا التركية الشهر القادم

برلين (د ب أ)

بعد انتظار دام أسابيع سوف يُسمح لنواب البرلمان الألماني "بوندستاج" بزيارة قاعدة "قونيا" العسكرية التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" يوم 8 سبتمبر القادم.

وأعلن حلف الأطلسي أن ألمانيا وتركيا اتفقتا على هذا الموعد بعد وساطة الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وفي الوقت ذاته أطلع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني على تصريح السفر في خطاب.

وكانت القناة الأولى الألمانية "ايه أر دي" ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق.

يشار إلى أن حلف الأطلسي يدعم مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انطلاقا من قاعدة قونيا بطائرات نظام الإنذار والمراقبة الألماني المحمول جوا "أواكس"

ومن المقرر أن تقود روز جوتمولر نائبة الأمين العام لحلف الأطلسي الوفد المكون من سبعة نواب ألمان من جميع تكتلات البرلمان الألماني، وبذلك لا يتعلق الأمر رسميا بزيارة للبرلمان الألماني، وإنما بزيارة لحلف الأطلسي.

وكانت تركيا قد أجلت في منتصف شهر يوليو الماضي زيارة برلمانيين ألمان لجنود الجيش الألماني في قونيا إلى أجل غير مسمى، وبررت ذلك حينها بتوتر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهدد البرلمانيون الألمان إثر ذلك بسحب الجنود الألمان من القاعدة.

يشار إلى أن الجيش الألماني يسحب قواته حاليا من قاعدة "إنجرليك" العسكرية في تركيا وينقلها إلى الأردن بسبب حظر زيارة برلمانيين ألمان هناك.