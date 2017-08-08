باكستان: مقتل 4 إرهابيين وتحبط محاولة إرهابية في لاهور



إسلام آباد (د ب أ)

أعلنت إدارة مكافحة الارهاب الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة ارهابية كانت تستهدف عناصر تابعة للشرطة في منطقة ساجيان بريدج في لاهور، وذلك بعد ساعات من وقوع انفجار على طريق أوتفول القريب، أسفر عن إصابة 46 شخصا على الاقل.

وأفادت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية بأنه قد تم العثور على أربعة إرهابيين يشتبه في انتماءهم لحركة طالبان باكستان، "قتلى"، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع أفراد من إدارة مكافحة الارهاب، فيما تمكن ثلاثة أو أربعة آخرين من الفرار من مكان تبادل إطلاق النار.

وكان فريق إدارة مكافحة الارهاب في منطقة شيخوبورا تلقى معلومات من مصدر موثوق، تفيد بأن هناك ستة أو سبعة إرهابيين تابعين لحركة طالبان في طريقهم إلى لاهور من شيخوبورا "لشن هجوم على أفراد الشرطة المنتشرين لأداء مهام"، وذلك في حوالي الساعة 1230 من صباح اليوم، بحسب ما جاء في بيان صادر عن إدارة مكافحة الارهاب.

وأوضحت الصحيفة ان إدارة مكافحة الارهاب قامت بتطويق المنطقة القريبة من ساجيان بريدج، على جانب شيخوبورا.

وقالت إدارة مكافحة الارهاب "إن مجموعة من أفراد الشرطة رأوا الارهابيين قادمين وطلبوا منهم أن يسلموا أنفسهم... إلا أن الارهابيين لم يستجيبوا وبدأوا إطلاق النار على مسؤولي إدارة مكافحة الارهاب الذين اتخذوا الاحتياطات اللازمة".

وبدأ التحقيق لاعتقال الارهابيين المتبقين.

وكان تقرير إخباري أفاد بانفجار شاحنة بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي باكستان، مساء أمس الاثنين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية أن مصادر في أجهزة الانقاذ أكدت عدد المصابين. ويشتبه في أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة سوات وبها متفجرات مخبأة في صناديق الفاكهة.

وقد دُمرت الشاحنة تماما في الانفجار، بينما أصيب المبنى المجاور ايضا بأضرار.

وفى وقت سابق من الشهر الماضي ، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا في هجوم انتحاري في منطقة فيروزيبور بمدينة لاهور. وكان المهاجم الانتحاري قد استهدف مجموعة من رجال الشرطة.