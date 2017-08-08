أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

باكستان: مقتل 4 إرهابيين وتحبط محاولة إرهابية في لاهور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

باكستان: مقتل 4 إرهابيين وتحبط محاولة إرهابية في لاهور

01:10 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

باكستان: مقتل 4 إرهابيين وتحبط محاولة إرهابية في لاهور

باكستان


إسلام آباد (د ب أ)
أعلنت إدارة مكافحة الارهاب الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة ارهابية كانت تستهدف عناصر تابعة للشرطة في منطقة ساجيان بريدج في لاهور، وذلك بعد ساعات من وقوع انفجار على طريق أوتفول القريب، أسفر عن إصابة 46 شخصا على الاقل.

وأفادت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية بأنه قد تم العثور على أربعة إرهابيين يشتبه في انتماءهم لحركة طالبان باكستان، "قتلى"، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع أفراد من إدارة مكافحة الارهاب، فيما تمكن ثلاثة أو أربعة آخرين من الفرار من مكان تبادل إطلاق النار.

وكان فريق إدارة مكافحة الارهاب في منطقة شيخوبورا تلقى معلومات من مصدر موثوق، تفيد بأن هناك ستة أو سبعة إرهابيين تابعين لحركة طالبان في طريقهم إلى لاهور من شيخوبورا "لشن هجوم على أفراد الشرطة المنتشرين لأداء مهام"، وذلك في حوالي الساعة 1230 من صباح اليوم، بحسب ما جاء في بيان صادر عن إدارة مكافحة الارهاب.

وأوضحت الصحيفة ان إدارة مكافحة الارهاب قامت بتطويق المنطقة القريبة من ساجيان بريدج، على جانب شيخوبورا.

وقالت إدارة مكافحة الارهاب "إن مجموعة من أفراد الشرطة رأوا الارهابيين قادمين وطلبوا منهم أن يسلموا أنفسهم... إلا أن الارهابيين لم يستجيبوا وبدأوا إطلاق النار على مسؤولي إدارة مكافحة الارهاب الذين اتخذوا الاحتياطات اللازمة".

وبدأ التحقيق لاعتقال الارهابيين المتبقين.

وكان تقرير إخباري أفاد بانفجار شاحنة بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي باكستان، مساء أمس الاثنين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية أن مصادر في أجهزة الانقاذ أكدت عدد المصابين. ويشتبه في أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة سوات وبها متفجرات مخبأة في صناديق الفاكهة.

وقد دُمرت الشاحنة تماما في الانفجار، بينما أصيب المبنى المجاور ايضا بأضرار.

وفى وقت سابق من الشهر الماضي ، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا في هجوم انتحاري في منطقة فيروزيبور بمدينة لاهور. وكان المهاجم الانتحاري قد استهدف مجموعة من رجال الشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • احتجاز سائحين صينيين أديا تحية هتلر أمام البرلمان الألماني

    أخبار

  • مقتل وإصابة 14 شخصًا بإطلاق نار في باراجواي

    أخبار

  • الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس بمدينة بوسطن

    أخبار

  • مصرع 13 شخصًا في حادث سير في تترستان بروسيا

    أخبار

إعلان

9a3bf0a42c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية