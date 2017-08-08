مدير أمن دمياط: أسعى لتعزيز التواصل الاجتماعي وحل مشاكل المواطن

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، إنه يسعى إلى تعزيز التواصل الاجتماعي للشرطة مع الفئات المختلفة، والبحث عن حلول لأبرز المشكلات التي تواجه الأهالي في الشارع، مشيرًا إلى أنه عقد لقاءات عدة مع أعضاء بنقابات مختلفة وكذلك قيادات تنفيذية وشعبية إلى جانب أعضاء الغرفة التجارية، والتقى بمواطنين في جولات مرورية واستمع إلى آرائهم في الحالة الأمنية وأبرز القضايا في الإقليم.

وأضاف خيرت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن احترام المواطن وتطبيق القانون من الأمور المقدسة لدى قوات الشرطة التي تعمل في ظروف صعبة لمواجهة كافة مظاهر الخروج عن الشرعية، مشددًا على أن الحملات الأمنية المستمرة تساهم في ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكمة.

وعلم "مصراوي" أن أبرز المشاكل التي تناولتها الاجتماعات التي أجراها مدير الأمن مع أعضاء النقابات والاتحادات والغرفة التجارية تمثلت في تنظيم حركة المرور والتصدي للمواقف العشوائية خصوصًا في منطقتي شارع الجلاء والسنانية، إلى جانب مواجهة أزمة انتشار الإتجار في المواد المخدرة في قرية الشعراء وتكثيف التواجد الأمني في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.