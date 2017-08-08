بالصور.. إزالة برج مكون من 12 طابق قبل انهياره في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي :

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الإزالة الصادر لأحد العقارات المخالفة بشارع عباس العقاد بحي شمال، المكون من 12 دور على مساحة 142 مترًا.

وقال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن قرار الإزالة جاء نتيجة حدوث ميل بالعقار الأمر الذي يمثل خطورة على حياة المواطنين والأهالي من سكان الحي، مؤكدًا أنه جاري حاليًا إزالة 7 أدوار من العقار مع استكمال أعمال الإزالة خلال الأيام المقبلة، حتى الانتهاء من إزالة العقار نهائيًا، تفاديًا لحدوث أي كوارث أو خسائر في الأرواح.