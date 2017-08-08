بالصور.. إزالة برج مكون من 12 طابق قبل انهياره في المنيا
بالصور.. إزالة برج مكون من 12 طابق قبل انهياره في المنيا
01:25 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عروس بنها" في القليوبية لأكتوبر المقبل
المنيا ــ ريمون الراوي :
بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الإزالة الصادر لأحد العقارات المخالفة بشارع عباس العقاد بحي شمال، المكون من 12 دور على مساحة 142 مترًا.
وقال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن قرار الإزالة جاء نتيجة حدوث ميل بالعقار الأمر الذي يمثل خطورة على حياة المواطنين والأهالي من سكان الحي، مؤكدًا أنه جاري حاليًا إزالة 7 أدوار من العقار مع استكمال أعمال الإزالة خلال الأيام المقبلة، حتى الانتهاء من إزالة العقار نهائيًا، تفاديًا لحدوث أي كوارث أو خسائر في الأرواح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تسليم 52 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" بالمنيا
-
الأحد المقبل.. تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالحامول في كفر الشيخ
-
إطلاق ماراثون الدراجات "السلام على طريق الرياضة" بالمنيا
-
بالصور.. إزالة 17 تعدٍّ على أراضٍ زراعية بسوهاج
إعلان
إعلان