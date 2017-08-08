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القبض على 3 عاطلين فرضوا إتاوات على قائدي السيارات بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 عاطلين فرضوا إتاوات على قائدي السيارات بالقليوبية

01:18 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القبض على 3 عاطلين فرضوا إتاوات على قائدي السيارات بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على 3 عاطلين، لقيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات بشبرا الخيمه، في مواقف أحمد عرابي، وبهتيم، ومنشية الحرية، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

ونظمت حملة مكبرة من مباحث ، برئاسة العقيد عبدالعظيم محمد، رئيس مباحث المرور، على مواقف السيارات لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط "هاني. ع"، 30 عامًا، عاطل، لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدي السيارات بكوبري عرابي، و"محمد. ج" 35 عامًا، عاطل، لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدي السيارات ببهتيم، و"أحمد. د" 19 عامًا، عاطل لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على قائدي السيارات في منطقة منشية الحرية، دون وجه حق، وتم تحرير محضر لهم وتولت النيابة التحقيق.

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