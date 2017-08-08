إعادة محاكمة 5 إخوان متهمين باقتحام مبنى حكومي أمام المحكمة العسكرية بالمنيا
إعادة محاكمة 5 إخوان متهمين باقتحام مبنى حكومي أمام المحكمة العسكرية بالمنيا
01:15 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
أرشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
استأنفت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 متهمين بحرق واقتحام مبنى الشباب والرياضة بمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس من عام 2013.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود في القضية، التي تضم 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم عقب الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.
وأسندت النيابة العسكرية، للمتهمين، تهم تخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوه إلى التظاهر ضد النظام الحاكم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حجز قضية اقتحام قسم "ملوي" للنطق بالحكم.. 29 أغسطس
-
"شارك بنفسك".. مبادرة أهالي بأسيوط لمواجهة جشع "الجزارين"
-
التنقيب عن الآثار.. لعنة أصابت راغبي الثراء السريع بأسيوط
-
مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلي كوبري الواسطي بأسيوط
إعلان
إعلان