إعادة محاكمة 5 إخوان متهمين باقتحام مبنى حكومي أمام المحكمة العسكرية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

استأنفت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 متهمين بحرق واقتحام مبنى الشباب والرياضة بمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود في القضية، التي تضم 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم عقب الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.

وأسندت النيابة العسكرية، للمتهمين، تهم تخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوه إلى التظاهر ضد النظام الحاكم.