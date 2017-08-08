مصرع طالبة بطلق ناري خلال حفل زفاف بحلوان

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق أطلاق أعيرة نارية ابتهاج بزفاف شقيقة، أسفر عن وفاه طالبة في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغاً من مستشفى القصر العيني، تفيد استقبالها الطالبة روان خالد طالبه، مصابة برش خرطوش بالرأس، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاتها متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المجني عليها خالد محمد، مندوب مبيعات، وبسؤاله اتهم هشام السيد، سائق، بإحداث إصابة نجلته ووفاتها حال إطلاقه أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحيازته أسفل العقار سكنها ابتهاجاً بعقد قران شقيقه.

بأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم " وطلقتان من ذات العيار.

بمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح ناري المضبوط بحوزته.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.