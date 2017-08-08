المتهم بطعن زوجته في الشارع بوسط البلد: "متجوزة اتنين وهى على ذمتي"

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لطعنه زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بمنطقة عابدين.

وقال المتهم في التحقيقات إن زوجته تركت المنزل منذ فترة وتزوجت عرفيًا من شخصين، وبمجرد علمه بتواجدها في منطقة وسط البلد توجه إليها، وسدد لها عدة طعنات، مردداً: "شرفي اتمرمغ في الوحل".

وكان المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين، تلقى بلاغا من أهالي منطقة وسط البلد، يفيد بقيام عامل بتسديد عدة طعنات نافذة لسيدة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بوسط البلد، وتبين من التحريات أن الضحية زوجة المتهم، وأنه على خلاف معها، وقد تغيبت عن منزلهما منذ فترة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على عامل بعد أن سدد عدة طعنات نافذة لزوجته بمنطقة وسط البلد لتسقط غارقة فى دمائها بين الحياة والموت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم تحويل المجني عليها للمستشفى لتلقي العلاج.