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منتخب المحليين يفشل في ضم لاعبي الأهلي

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منتخب المحليين يفشل في ضم لاعبي الأهلي منتخب المحليين يفشل في ضم لاعبي الأهلي

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، أن كل المحاولات للاتصال بمسئولي النادي الأهلي لإرسال لاعبيه إلى معسكر الفراعنة، في الإسكندرية باءت بالفشل.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«التحرير»: «نحاول الاتصال بمسئولي الأهلي لكن يتم تجاهل اتصالاتنا، رغم أن شرط الأهلي تحقق لإرسال لاعبيه، وهو وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بعدم إشراك الصفقات الجديدة في كأس ، كما أننا نحتاج جوازات سفر اللاعبين بسبب مباراة العودة أمام المغرب».

وكان قد طلب منتخب المحليين 4 لاعبين من القلعة الحمراء، وهم «أحمد الشيخ - عمرو بركات - إسلام محارب - هشام محمد».

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من جانبه، أعلن مسئولو اتحاد الكرة، تقديم موعد لقاء منتخب المحليين أمام المغرب، والمقرر له 13 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية بذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية لمدة ساعة واحدة، ليقام اللقاء في السابعة مساءً بدلًا من الثامنة، بسبب إقامة لقاء برشلونة وريال مدريد على كأس السوبر في نفس اليوم.

يذكر أن منتخب المحليين بقيادة حمادة صدقي المدير الفني، يخوض معسكرًا بالإسكندرية خلال الأيام الجارية وينتظر اكتمال صفوفه بانضمام لاعبي الأهلي والإسماعيلي.

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التحرير

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