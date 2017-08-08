لعبة "مريم" تثير مخاوف السعوديين خاصةً مع صعوبة حذفها من الهواتف

كتب- مصراوي

أثارت لعبة إلكترونية تحمل اسم "لعبة مريم" الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد انتشارها في المملكة العربية السعودية،حتى قام البعض باطلاق هاشتاج يحمل اسم اللعبة يروون فيه مخاطرها من التجسس الى الرعب .

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن موقع "إرم نيوز" ذكرت أن اللعبة تجعلك تعيش قصة درامية ممتعة من خلال فتاة جميلة تدعى مريم، تعيش في صراع وعليك مساعدتها، إلا أن البعض أكد أن للعبة أهدافًا خبيثة ومريبة لعدة أسباب أهمها أنها تطلب معلومات شخصية كثيرة، وتهدف اللعبة في البداية لكسب تعاطف الشخص ثم تطلب منه تنفيذ جميع الطلبات التي تطلبها والتهديد بفضحه من خلال الأسرار التي تعرفها عنه.

يتم تحميل اللعبة من خلال تطبيق "آب ستور" للهواتف المحمولة فقط، ورصد البعض محاولات صعوبة حذفها بعد تثبيتها على الجهاز.

وعلق " سلمان الحربي " أحد المغردين على موقع "تويتر"، أن اللعبة تطلب عنوان المنزل والاسم ثلاثي واسم حساب الشخص على موقع الواصل الاجتماعي، وبعض المعلومات الخاصة.

كما حذر "سلمان" من أن لعبة "مريم" أخطر من لعبة الحوت الأزرق مذكراً بأن عدد وفيات اللاعبين للأخيرة وصل إلى 3000 شخص.

وكتب " أحمد بن ناقي"على "تويتر" أن الشخصية تظهر على شكل جنية، تتحدث وتضحك مع مستخدمها، ولكن لا يمكنك حذف اللعبة في حال أردت التخلص منها.

كما حذر آخرون عن طريق التسجيل الصوتي عبر موقع "تويتر" من مخاطر تلك اللعبة على الأطفال، حيث أنه يتم استغلالهم من خلال طلب العديد من المعلومات الشخصية دون دراية بالعواقب الوخيمة لها.

فيما قال آخر أن اللعبة بمثابة "هاكر" يخترق جميع المعلومات الموجودة على شريحة الموبايل.

يذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" انتشرت منذ فترة قريبة بين صفوف المراهقين والتي تسببت في انتحار ما لا يقل عن 130 شخص في أنحاء روسيا، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، حيث تعتمد على تكليفهم بمهمات معينة مثل مشاهدة أفلام رعب، والاستيقاظ في ساعات غريبة من الليل، وإيذاء النفس، ثم أمرهم بالانتحار.