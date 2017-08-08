قبل الهرب منها تعرف على فوائد أشعة الشمس..وأفضل أوقات للاستفادة منها

لا يعمل هذا الهرمون إلا في وجودها.. أمور لا تعرفه

كتبت- هاجر حاتم:

في الوقت الذي نقوم نحن بتغطية أجسامنا والبقاء في المنزل هرباً من أشعة الشمس، يستمتع السياح في مصر بسطوعها، بالخروج في أوقات النهار للتنزه، وهو ما يثير اندهاش البعض والسؤال عن سبب حرص الأجانب للاستمتاع بالشمس وذلك بسبب فوائد يغفلها البعض.

وأوضح الدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية لـ "مصراوي" بعض فوائد الشمس التي تجعلها ملاذ للوقاية من الأمراض نرصدها في نقاط:-

- الأشعة مفيدة للبشرة والجلد، فهي تفيد في علاج العديد من الأمراض مثل الصدفية والبهاق.

- تمد الجسم بفيتامين D، الذي يعزز إفراز الكالسيوم المفيد للعظام، خاصًة للأطفال.

-الشمس هي المسؤولة عن هرمون النمو الذي لا يعمل إلا في وجودها، لهذا فهي تعمل على تنظيم الساعة البيولوجية للإنسان، لذلك نجد الأشخاص الذين ينامون لساعات متأخرة يعانون من مشاكل صحية والشعور بالإرهاق غالب الوقت.

ونصح "الفكهاني" أن أفضل وقت للتعرض للشمس وقتي الشروق والغروب، لأن الشمس لا تكون حارقة في تلك الساعات، وحتى لايصاب الجلد بالالتهابات، مع وضع واقي الشمس على الاماكن المكشوفة من الجلد.

كما ذكر موقع healthline أن التعرض للشمس الدافئة، يحفز الجسم على إفراز هرمون السيروتونين، الذي يساعد على تحسين المزاج بشكل عام، بالإضافة إلى علاج أعراض اضطرابات المزاج للنساء أثناء الحيض.

كما أن تجفيف الملابس في الشمس يقوم بقتل أي بكتيريا تكون عالقة بالملابس، ونفس الأمر ينطبق على أغطية السرائر، لأنها تعمل على تطهيرها من الجراثيم العالقة بها نتيجة الاستخدام اليومي.