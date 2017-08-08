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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب

01:05 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب

العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض ( د ب أ)
تلقى نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا خلاله " على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب".

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الذي يدير شؤون المملكة حاليا ، استعرض مع الرئيس ماكرون خلال الاتصال الهاتفي "العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف.

وحسب الوكالة ، اتفق بن سلمان وماكرون في الاتصال على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب ، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة.

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