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لأول مرة.. القضاء الألماني يؤكد إدانة محاولة السفر إلى معسكرات الإرهاب

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مصراوي Masrawy

لأول مرة.. القضاء الألماني يؤكد إدانة محاولة السفر إلى معسكرات الإرهاب

01:05 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

لأول مرة.. القضاء الألماني يؤكد إدانة محاولة السفر إلى معسكرات الإرهاب

القضاء الألماني

كارلسروه، ألمانيا (د ب أ)

أكدت أعلى محكمة جنائية في ألمانيا لأول مرة إدانة إسلامي بتهمة محاولة تلقي تدريب عسكري في أحد معسكرات الإرهاب في سورية.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة السفر إلى مثل هذه المعسكرات مُجرّمة في ألمانيا منذ يونيو عام 2015.

وذكرت المحكمة الاتحادية الألمانية في مقرها بمدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد "مخاوف بالغة إزاء دستورية هذه القاعدة" في قانون العقوبات.

وتتعلق القضية بألماني حاول مرتين بلا جدوى السفر إلى سورية للمشاركة في القتال من أجل إقامة دولة إسلامية هناك.

وتم القبض على المتهم في تشرين أول/أكتوبر عام 2015 في مطار مدينة ميونخ الألمانية. وأدين المتهم، 27 عاما في ذلك الحين، أمام محكمة مدينة ميونخ في أيار/مايو عام 2016 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف. وصار حكم المحكمة نافذ المفعول عقب حكم المحكمة الاتحادية الألمانية اليوم.

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