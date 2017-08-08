المرصد: قذائف تستهدف ريف القنيطرة وتخرق هدنة الجنوب السوري

القاهرة – (مصراوي):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط عدة قذائف على مناطق في مدينة البعث بريف القنيطرة لتسجل بذلك خرقًا جديدًا يضاف إلى الخروقات السابقة لهدنة الجنوب السوري.

وقال المرصد ومقره لندن، الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني، إن "قوات النظام فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في محيط المدينة، أيضا قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس مناطق في التلول الحمر شرقي حضر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف المرصد أن بذلك القصف يسجل خرقاً جديداً يضاف إلى الخروقات السابقة لهدنة الجنوب السوري التي بدأ تطبيقها في محافظة درعا والقنيطرة والسويداء، في الـ 9 من يوليو الجاري من العام 2017، باتفاق روسي – أمريكي – أردني في الجنوب السوري.

وينص الاتفاق على على نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة، إضافة إلى أن الاتفاق ينص على انسحاب عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وانسحاب الفصائل المقاتلة والإسلامية من خطوط التماس في كافة المحاور.

كما ينص الاتفاق على انتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام في هذه الخطوط، على أن تتكفل فصائل المعارضة الداخلة في الاتفاق، بحماية المنشآت العامة والخاصة، وخروج كل من لا يرغب بالاتفاق وانسحاب كامل المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية، وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية يكون لها صلاحيات واسعة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار.