رئيس مجلس النواب: تخريج طالب أزهري واعٍ صمام أمان للأمن القومي المصري
رئيس مجلس النواب: تخريج طالب أزهري واعٍ صمام أمان للأمن القومي المصري
01:03 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الدكتور-علي-عبد-العال
كتب- محمود مصطفى:
عبر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عن سعادته بحضور حفل تكريم الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية.
وقال عبدالعال، خلال حضوره حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، "نحتفل اليوم بتكريم أبناء قلعة العلم الحصينة والبحر الذي ﻻ ينضب.
وتابع: "اسمحوا لي أبنائي الطﻻب أن أهنئكم على تفوقكم في عالم أصبح العلم فيه أهم أسباب القوة، فالأمس كان عدو مصر هو الجهل والمرض والفقر واليوم نواجه قوي التطرف والإرهاب وناشري الحقد في هذا البلد العظيم".
ودعا رئيس مجلس النواب، طلاب الثانوية الأزهرية لمزيد من التفوق، مشيرا إلى أن الأزهر كان له السبق دائما في رفع مشعل العلم والتطور وعليهم اﻻستمرار في ذلك.
وأكد أن تخريج طالب أزهري واعي سبيل لتجديد الخطاب الديني وصمام أمان للأمن القومي المصري ﻻسيما في هده المرحلة الدقيقه من تاريخنا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الطيب لـ أوائل الثانوية الأزهرية: اظهروا رحمة الدين بالناس والحيوان
-
بالصور- رئيس قطاع المعاهد: الأزهر مصدر العلم والتنوير للعالم أجمع
-
تمشيط مركز الأزهر للمؤتمرات قبيل بدء تكريم أوائل الثانوية الأزهرية
-
الأربعاء.. "عبد العال" يترأس لجنة مناقش دكتوراة في جامعة المنصورة
إعلان
إعلان