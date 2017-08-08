رئيس مجلس النواب: تخريج طالب أزهري واعٍ صمام أمان للأمن القومي المصري

كتب- محمود مصطفى:

عبر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عن سعادته بحضور حفل تكريم الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية.

وقال عبدالعال، خلال حضوره حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، "نحتفل اليوم بتكريم أبناء قلعة العلم الحصينة والبحر الذي ﻻ ينضب.

وتابع: "اسمحوا لي أبنائي الطﻻب أن أهنئكم على تفوقكم في عالم أصبح العلم فيه أهم أسباب القوة، فالأمس كان عدو مصر هو الجهل والمرض والفقر واليوم نواجه قوي التطرف والإرهاب وناشري الحقد في هذا البلد العظيم".

ودعا رئيس مجلس النواب، طلاب الثانوية الأزهرية لمزيد من التفوق، مشيرا إلى أن الأزهر كان له السبق دائما في رفع مشعل العلم والتطور وعليهم اﻻستمرار في ذلك.

وأكد أن تخريج طالب أزهري واعي سبيل لتجديد الخطاب الديني وصمام أمان للأمن القومي المصري ﻻسيما في هده المرحلة الدقيقه من تاريخنا.