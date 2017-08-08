مفتي الجمهورية ينعي الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، الثلاثاء.

وتقدم مفتي الجمهورية، في بيانٍ له، اليوم، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى "عز وجل"، أن يتغمد الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود، برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله، الكائن في مدينة الرياض.