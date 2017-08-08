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مفتي الجمهورية ينعي الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية ينعي الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود

01:00 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مفتي الجمهورية ينعي الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، الثلاثاء.

وتقدم مفتي الجمهورية، في بيانٍ له، اليوم، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية والملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى "عز وجل"، أن يتغمد الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود، برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله، الكائن في مدينة الرياض.

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