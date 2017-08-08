إصابة 6 في مطاردة لص على طريق "سيف الدين" بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيقات في واقعة إصابة 6 أشخاص، جراء اصطدام ثلاث دراجات بخارية بسيارة أجرة، عقب مطاردة لصوص على طريق قرية سيف الدين بمركز الزرقا، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني، إن أحد اللصوص نجح في سرقة "توك توك" من داخل منزل أحد الأهالي، وشاهده عدد من الشباب وحاولوا مطاردته والقبض عليه، إلا أنه استقل سيارة "ربع نقل" كانت تنتظره ووضع "التوك توك" المسروق بها، وانطلق مسرعًا ما تسبب في إرباك الحركة المرورية.

وكشف مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية، عن إصابة "محمد بلال"، 55 عامًا بجروح في فروة الرأس، و"أسامة إبراهيم"، 22 عامًا، باشتباه بكسور في القدم اليسرى وكدمات في البطن، و"محمد إبراهيم"، 28 عامًا، باشتباه كسر في القدمين، و"محمد وهبة"، 40 عامًا، اشتباه بكسور في القدمين، و"رضا حامد"، 50 عامًا، اشتباه بكسور وكدمات متفرقة، و"محمد رضا سرحان"، 26 عامًا، أصيب باشتباه كسر في القدم اليسرى.

ونقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي، وتكثف قوات مركز شرطة الزرقا جهودها للتوصل إلى هوية السارق، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني.