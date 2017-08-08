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تخصيص 500 فدان لمشروع إحياء البتلو في الفيوم

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مصراوي Masrawy

تخصيص 500 فدان لمشروع إحياء البتلو في الفيوم

01:07 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تخصيص 500 فدان لمشروع إحياء البتلو في الفيوم

الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

طالب الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ، مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي والطب البيطري والجهات المعنية بإنتاج اللحوم الحية، بسرعة البدء في المشروع القومي لإحياء البتلو "أبقار– جاموس"، لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وفتح أبواب جديدة للدخل للشباب وصغار مربي الماشية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 500 فدان بمركز يوسف الصديق لإنشاء المشروع، كما وفرت المحافظة القروض الميسرة، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الزراعي المصري قطاع الفيوم، بفائدة 5 %، بحد أقصى 400 ألف جنيه لشباب الخريجين وصغار مربي الماشية، بالإضافة إلى منح قروض للمنشآت الفردية والشركات والجمعيات التعاونية وتنمية الثروة الحيوانية، تصل إلى 2 مليون جنيه.

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