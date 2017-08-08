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افتتاح وحدتي الأشعة البانورامية والتعقيم المركزي بـ" أسنان" بني سويف

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدتي الأشعة البانورامية والتعقيم المركزي بـ" أسنان" بني سويف

01:03 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

افتتاح وحدتي الأشعة البانورامية والتعقيم المركزي بـ

افتتاح وحدتي الأشعة البانورامية والتعقيم المركزي

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وحدة الأشعة البانورامية، ووحدة التعقيم المركزي بكلية طب الفم والأسنان بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، بتكلفة 2 مليون جنيه، في إطار المساهمة في رفع مستوى الخدمة الصحية في مجال طب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، على هامش الافتتاح، أن جهاز البانوراما يساعد بشكل كبير في سهولة تشخيص مشاكل مريض الأسنان، حيث يعتمد الجهاز على أشعة X في تصوير الفك والأسنان المتعلقة به، بحيث يؤمن لطبيب الأسنان بملاحظة توزع جميع الأسنان على الفك، وذلك على فيلم ديجيتال خاص بهذا الجهاز.

وأوضح أن الجهاز يؤمّن التفاصيل العامة للأسنان وتوزيعها، وتعطي الصور البانورامية فكرة موجزة وسريعة عن بعض التفاصيل التشريحية لكل من الفكين العلوي والسفلي.

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مصراوي Masrawy

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