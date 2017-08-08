استخراج 3 جثث جديدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بسوهاج
استخراج 3 جثث جديدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بسوهاج
01:01 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
المنزل المنهار بسوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
استخرجت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد علاء الدين السعيد، اليوم الثلاثاء، 3 جثث جديدة من تحت أنقاض منزل قرية سفلاق، المنهار بدائرة مركز شرطة ساقلتة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في الحادث إلى 4 أشخاص.
وقرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، صرف مبلغ 1000 جنيه لمصابي منزل قرية سفلاق المنهار، والبالغ عددهم 12 مصابًا، كإعانة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
ولقي طفل عمره 5 أشهر، مصرعه، وأصيب 12 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فجر اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، شرق محافظة سوهاج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سوهاج: الحماية المدنية تدعو الطلاب ودور الأيتام لزيارتها في يومها
إعلان
إعلان