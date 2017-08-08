وزير الثقافة يشهد ختام معرض شبين الكوم للكتاب

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث سيشهدان فعاليات ختام معرض الكتاب الثالث والمقام بالإستاد الرياضي بشبين الكوم.

حضر الاستقبال، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ومدير مديرية الثقافة بالمنوفية، ومجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء والمثقفين بالمنوفية.

وسيشهد الحفل تكريم عدد من الأدباء والمثقفين والمبدعين من أبناء محافظة المنوفية.

يذكر أنه جرى افتتاح معرض الكتاب على أرض محافظة المنوفية في 27 يوليو الماضي، بمشاركة 40 من دور النشر المختلفة والمتنوعة.