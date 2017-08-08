تأجيل محاكمة قتلة «عروس بنها » إلى أكتوبر المقبل

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أرجأت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولي اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين الأربعة في قضية قتل "تقى" والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها" من قرية كفرالجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية لجلسة أكتوبر المقبل.

وكانت النيابة العامة قد حددت دور كل متهم في القضية، وتوجيه قائمة الاتهامات مدعومة بتقارير الطب الشرعي، بشأن ظروف وملابسات الواقعة.

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وقال أحمد البرنس محامي "تقي": إن "تحقيقات النيابة كشفت تخطيط المتهم الرئيسي (حسان. ص) لارتكاب جريمته البشعة قبل 3 أيام من تنفيذها، ونزول شقيقته الكبرى "أميرة" كمتهم رئيسي، حيث كشفت التحقيقات عن أنها كانت على علم مسبق بالجريمة، وكانت موجودة في مسرح الجريمة قبل ارتكابها بدقائق، لتتأكد من وجود العروس المجني عليها داخل الشقة".

الواقعة بدأت عندما استعدت "تقى" الطالبة بالصف الثالث بقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة بنها من قرية كفر الجزار ببنها، للإشراف على رفع أثاث منزلها التي اختارته قطعة قطعة بعناية شديدة، وتشدد على الشباب الناقل لأثاثها أن يرفعوه على السيارات التي تنقلها لمنزل الزوجية برفق، فهي تخشى عليه من الخدش، وبعدها ذهب الجميع إلى منزل عريسها لوضع الأثاث وتركوها على أمل أن تأتي بعد انصراف المدعويين لفرش عشها بالأثاث التي ظلت طوال الليل تحلم به، واستغل "السفاح" فرصة انشغال الجميع وبيت النية للتعدي على العروس بلا رحمة لمدة ساعة تقريبا وانتهى من حفلة تعذيب للضحية، باستخدام سكينة المطبخ، موجهًا لها 21 طعنة نافذة بالصدر والبطن، بعد أن أحكم غلق الباب عليه وتركها بحرفية شديدة دون أن يترك خلفه بصمات، وبعد أن انتهى أهلها من نقل الأثاث، دخلت الأم وتعالت أصواتها بالفرحة والزغاريد لتنادي على ابنتها وتزف لها الأخبار المفرحة، فلم ترد "تقى"، فبدأت الأم تنادي وجاءت بعدها أختها المتزوجة ليحاولا فتح الباب، ولكن لا أحد يجيب، وأقدم زوج أختها على كسر جزء من الباب وفتحها ليجدوا "تقى" جثة تغرق في دمائها، فأغشي على الأم وابنتها، وتم نقل تقى الجثة لمستشفى بنها الجامعي.