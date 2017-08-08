مظاهرة حاشدة أمام محكمة بنها قبل الحكم على قاتلي «عروس كفر الجزار»

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تظاهر العشرات من أهالي قرية كفر الجزار قبل محاكمة قاتلي عروس بنها "تقى" المعروفة إعلاميًا بعروس كفر الجزار، للمطالبة بإعدام المتهمين.

حيث ارتدى الشباب "تيشيرتات" بيضاء، مدون عليها " كل مصر عايزة حق تقى" وردد المتظاهرون هتافات "الإعدام الإعدام - القصاص القصاص"

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كما شهد محيط المحكمه تواجد أمني مكثف من عناصر الشرطة وقوات الأمن المركزي.

كانت مباحث القليوبية، تمكنت من القبض علي المتهمين في واقعة مقتل "تقى ناجي"، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها" والتى راحت ضحية الغدر والخيانة، قبل زفافها بأسبوع، حيث تبين أن القاتل جار المجني عليها وهو طالب بالثانوي الزراعي وزميله بنفس المدرسة وأنهما خططا للجريمة البشعة منذ فترة بغرض السرقة اعتقادًا منهم بوجود مبالغ طائلة ومصوغات ذهبية خاصة بالعروس قبل الزفاف، ويوم الحادث استغلا المتهمين إنشغال أسرة العروس بتجهيز ونقل منقولات الزوجية "عفش العروسة" إلى منزل الزوج قبل الزفاف، واعتقدا أن الشقة خالية من أي فرد - فتوجها إلى الشقة بعد مغادرة أسرة العروس للمنزل وطرقا باب الشقة للتاكد من عدم وجود أحد عدة مرات لكنهما فوجئا بالعروس الأمر الذي دفعهم لقتلها.